“Paolo a canestro, 60 anni di basket”: l’autobiografia di Iannuccelli

“Paolo a canestro, 60 anni di basket”. Così è titolato l’ultimo libro di Paolo Iannuccelli, un’autobiografia dedicata a quanto ha fatto nel mondo della palla a picchi fin da bambino fino ad oggi, cominciando dall’Emilia. La pubblicazione, di 310 pagine, è dedicata a Luciano Marinelli e Aldo Odone. Un viaggio lungo, lunghissimo – senza soste – in giro per il mondo alla ricerca di nuove sensazioni da provare attraverso i canestri, guardando con interesse ogni momento per imparare qualcosa di interessante.

Attualmente Paolo Iannuccelli si occupa di editoria e sport. Una parte fondamentale e importante della sua vita è dedicata al basket, nelle vesti di atleta, istruttore, allenatore, dirigente, giornalista, organizzatore, editore, promoter, consulente. Il libro racconta 60 anni consecutivi di impegno nello sport della palla a spicchi, iniziato da Correggio – il paese emiliano di nascita – sino ai nostri giorni con la presenza costante in tribuna a osservare dal minibasket sino alle Olimpiadi. In carriera Iannuccelli ha vinto sette campionati da coach, sette da presidente. Nel libro vengono sottolineate tante storie di donne e uomini che hanno il canestro nel cuore, amici veri. E’ membro del Panathlon Club International, del Lions Club Terre Pontine e della Unione Nazionale Veterani dello Sport.

Paolo si considera un baskettaro in servizio permanente effettivo, un allievo di Asa Nikolic, il più grande allenatore europeo di tutti i tempi. Nel giornalismo sportivo è stato seguito da Aldo Giordani – storico telecronista Rai – fondatore e direttore della eccellente rivista Superbasket. Attualmente Iannuccelli ricopre l’incarico di presidente della Associazione Basket Latina 1968. Ha pubblicato come editore numerosi libri tecnici di basket molto apprezzati in Italia. La pubblicazione di testi a favore degli allenatori italiani gli ha regalato tante soddisfazioni e il piacere di incontrare personaggi di rilievo e di spiccata umanità che non dimenticherà mai.

