NOTIZIA FLASH- Un incendio è divampato nella mattinata di oggi all’interno di un’ area privata a d Aprilia. Distrutto dalle fiamme un caravan. Il rogo è divampato in via Peccia. Sul posto per le operazioni di spegnimento la squadra territoriale VVF di Aprilia con A.P.S. (AutoPompaSerbatoio) supportata da una A.B.P. (AutoBottePompa) proveniente dalla Sede Centrale di Latina. Cause in fase di accertamento.