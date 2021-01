Covid, Unità di Crisi Lazio: “In corso potenziamento terapie intensive”

“E’ in pieno svolgimento il piano per il potenziamento delle terapie intensive Covid. Saranno altri 85 i posti a disposizione attraverso moduli aggiuntivi opportunamente provvisti di tutte le tecnologie e di questi 20 posti aggiuntivi sono già pronti e disponibili presso l’Istituto Spallanzani. Il completamento dei restanti posti di terapia intensiva è previsto come termine ultimo entro la metà di febbraio. Intanto prosegue a pieno regime la campagna di vaccinazione. Alle ore 12 di oggi sono 53.606 le dosi di vaccino anti Covid somministrate nel Lazio”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio