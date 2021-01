Guasto sulla rete, interruzione idrica fino a venerdì sera a San Felice

“Acqualatina informa l’utenza che, a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica comunale, nel Comune di San Felice Circeo è in corso una interruzione idrica che si protrarrà fino alle ore 20 di domani, 08/01/2021”. A darne notizia, via social, l’amministrazione comunale.

Le zone interessate sono: via del Sole; via Carlo Alberto Blanc; via Cimitero; via Acropoli; via del Semaforo; via XXIV Maggio (parte alta).

Viene riferito anche di un possibile abbassamento di pressione nel centro storico, in via via XXIV Maggio, via Colarulli e via Roma. Si informa inoltre che, a breve, saranno disponibili delle autobotti presso Piazzale San Francesco

“I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti”, assicurano dal gestore del servizio idrico provinciale.