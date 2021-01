Giornate ecologiche a Fondi: si parte domenica 10 a Curtignano

“Si terrà domenica 10 gennaio la prima di 16 giornate ecologiche che richiameranno cittadini, volontari, associazioni ed ecologisti per tirare a lucido campagne, spiagge, periferie e contrade della città di Fondi. Il programma, integralmente consultabile anche sul calendario della raccolta differenziata 2021, dedica particolare attenzione alle località periferiche senza trascurare il centro urbano e il litorale.

La prima giornata ecologica – fanno sapere dall’ufficio stampa del Comune di Fondi – , che si terrà domenica con ritrovo alle ore 9:00 nel piazzale antistante il ristorante “Al Boschetto”, interesserà contrada Curtignano.

I volontari, capitanati dal sindaco Beniamino Maschietto e dall’assessore Fabrizio Macaro, si daranno un gran da fare per tirare a lustro tanto le stradine meno battute quanto le zone più frequentate.

Non di rado, infatti, automobilisti poco attenti al decoro e all’ambiente, sono soliti abbassare il finestrino e liberarsi di rifiuti che finiscono inevitabilmente per accumularsi al margine della carreggiata e restare in balìa del vento. Il consigliere Fabio Iannone si è inoltre reso disponibile per effettuare una serie di sopralluoghi nei punti oggetto di segnalazione da parte dei residenti.

“In caso di condizioni meteo avverse – spiega l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – la giornata ecologica slitterà automaticamente alla domenica successiva e così accadrà anche per gli altri appuntamenti del fitto calendario. Tutti i rifiuti saranno differenziati e conferiti correttamente dagli operatori della società De Vizia. L’iniziativa si propone di ripristinare il decoro della contrada ma anche di dare il buon esempio affinché l’abbandono di rifiuti diventi una cattiva abitudine sempre meno diffusa”.

Il calendario delle giornate ecologiche:

Domenica 10 Gennaio 2021

Clean-Up pulizia contrada Curtignano

Domenica 30 Gennaio 2021

Clean-Up Mare d’Inverno

(Pulizia della Spiaggia località Capratica)

Domenica 7 Febbraio 2021

Clean-Up contrada Selva di Fondi

Domenica 7 Marzo 2021

Clean-Up pulizia del tratto di Spiaggia Fondi Sud (dalla Piazza di Sant’Anastasia a Torre Canneto)

Domenica 23 Marzo 2021

Clean-Up pulizia del tratto di Spiaggia Fondi Sud (dalla Piazza di Sant’Anastasia alle dune di Capratica)

Domenica 11 Aprile 2021

Clean-Up pulizia contrada Salto di Fondi

Giovedì 22 Aprile 2021

51^ Giornata Mondiale sulla Terra

Domenica 2 Maggio 2021

Clean-Up pulizia Via Acquachiara (Quarto Iannotta)

Sabato 5 Giugno 2021

Giornata Mondiale dell’Ambiente

Domenica 4 Luglio 2021

Clean-Up pulizia contrada Querce

Domenica 1 Agosto 2021

Clean-Up pulizia contrada Gegni

Domenica 5 Settembre 2021

Clean-Up pulizia contrada San Raffaele

Domenica 26 Settembre 2021

Clean-Up “Puliamo il Mondo” pulizia del Lago di Fondi

Domenica 3 Ottobre 2021

Clean-Up contrada San Magno

Domenica 7 Novembre 2021

Clean-Up pulizia contrada Cocuruzzo

Domenica 5 Dicembre 2021

Clean-Up pulizia Fondi centro