Calcio serie B, nuovo allenatore per la Cremonese: arriva Fabio Pecchia

La U.S. Cremonese, club militante in serie B, ha reso noto il nome dell’allenatore che prenderà il posto di Pierpaolo Bisoli, esonerato nei giorni scorsi. Il club lombardo, si trova attualmente al sedicesimo posto in classifica con 15 punti, e viene da tre sconfitte consecutive.

Si tratta, leggiamo nel comunicato ufficiale, dell’ex centrocampista originario di Lenola, Fabio Pecchia.

Questo il comunicato ufficiale:

“U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Sig. Fabio Pecchia.

Nato a Formia il 24 agosto 1973, ex centrocampista di Juventus, Torino, Sampdoria, Napoli e Bologna Pecchia ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2011 guidando Gubbio, Latina, Hellas Verona, Fukuoka e Juventus Under 23″.