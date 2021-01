Muore in casa, fatali le esalazioni di una stufa

E’ stato trovato morto in casa. Spirando, secondo gli accertamenti svolti in loco dalle autorità, a causa delle esalazioni di una stufa. Un dramma avvenuto nel sud pontino, all’interno di un’abitazione di Scauri di Minturno. Il corpo rinvenuto appartiene a uno straniero residente in città.

La scoperta della tragedia si è registrata intorno alle 17.30 di oggi, mercoledì. Sul luogo, nell’area di via Pio XII, hanno operato carabinieri e polizia. Oltre ovviamente ai sanitari del 118, che al loro arrivo purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.