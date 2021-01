Doppio furto per una donna di Latina, arrestata

“Nella mattinata odierna i poliziotti della Questura di Latina hanno nuovamente tratto in arresto C.A.L., classe 1986, pregiudicata, responsabile di furto aggravato.

La stessa, già arrestata nella giornata di ieri per un furto consumato ai danni di un’attività commerciale di abbigliamento per adulti e bambini del centro cittadino e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, questa mattina veniva nuovamente tratta in arresto presso il centro commerciale di Latina Fiori, dove, dopo essere evasa dagli arresti domiciliari, si era recata facendo furtivamente incetta di creme e cosmetici.

I poliziotti, intervenuti su segnalazione del Centro Operativo, raggiungevano il centro commerciale dove la donna, di buon mattino, era stata fermata dagli addetti alla sicurezza, perché sorpresa a rubare.

Agli agenti quindi, altro non rimaneva che condurre nuovamente la donna presso gli Uffici della Squadra Volante, dove sentito il P.M. di turno della Procura della Repubblica di Latina Dott. Bontempo, assicuravano la ladra seriale presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’A.G.”