Covid-19, iniziano le vaccinazioni anche nelle Rsa e per i medici di base

Da domani iniziano in provincia di Latina le vaccinazioni anche dei medici di base, del personale e degli ospiti delle Rsa.

L’Asl, impegnata nella lotta contro il Covid-19, nonostante la Regione Lazio avesse disposto di chiudere le registrazioni per quanti intendono fare subito il vaccino il 21 dicembre scorso, ha consentito le prenotazioni fino al 28 dicembre.

Vaccinazioni destinate in prima battuta al personale sanitario.

Sinora si sono prenotati quasi novemila operatori sanitari e ne sono stati vaccinati quasi duemila.

Per evitare qualsiasi forma di favoritismo ed agire in totale trasparenza, l’Asl ha inoltre inserito i nomi di quanti si sono presentati in un sistema informatico, che quotidianamente genera con modalità random i nomi di quanti devono essere vaccinati in un determinato giorno.

I medici di base che si sono prenotati sono circa 400, considerando anche il personale che opera in tali studi.

Quanti si sono prenotati dopo il 28 dicembre verranno vaccinati successivamente.