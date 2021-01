Ha il Covid, è ricoverato in un reparto, attaccato al respiratore, ma non sa stare con le mani in mano Sandro, il barbiere di Latina che, pur di provare a tornare alla normalità, taglia i capelli ai suoi compagni di stanza.

E’ una delle tante storie di questa epoca del Covid-19, raccontata direttamente dal reparto del Goretti di Latina e finite addirittura nel telegiornale della rete ammiraglia della Rai domenica 3 gennaio alle 20.