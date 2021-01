Daini a spasso in strada, pericolo costante sulla Pontina (e non solo)

Non solo mucche e cinghiali. Sulle strade della provincia di Latina, il pericolo è rappresentato anche dai daini. Una presenza costante, come ben sanno tanti automobilisti, e che spesso e volentieri rischia di avere conseguenze micidiali. Tanto per l’animale di turno, quanto per chi si trova a percorrere le vie che di volta in volta fanno da sfondo a determinate presenze. Presenze che, oltre a costeggiare le carreggiate, non mancano di attraversarle. All’ordine del giorno, i rischi.

Di seguito, le immagini di alcuni daini sulla Pontina e sulla Migliara 53.