Covid, nuovo record in provincia di Latina: 354 positivi in 24 ore. Altri 4 morti

Nuovo record negativo, in provincia di Latina, per i contagi da Covid-19. Rispetto alla giornata di lunedì, come reso noto dall’Asl se ne sono registrati altri 354. Le ultime positività sono relative ai comuni di Aprilia (23), Bassiano (1), Castelforte (17), Cisterna (11), Cori (10), Fondi (18), Formia (21), Gaeta (11), Itri (1), Latina (44), Lenola (5), Maenza (20), Minturno (6), Monte San Biagio (3), Norma (2), Pontinia (16), Priverno (16), Prossedi (1), Roccagorga (10), Roccasecca dei Volsci (1), Sezze (23), Sonnino (22), Spigno Saturnia (1), Terracina (54). Altri 4 decessi, inoltre, distribuiti tra Aprilia, Castelforte, Cisterna e Latina.

Drive-in attivi

Aprilia: Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina, dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì al sabato.

Gaeta: ex ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro, via salita Cappuccini, dalle 9:00 alle 15:00 dal lunedì al sabato.

Latina: ex Istituto Sani-Salvemini, viale le Corbusier 393, dalle 9:00 alle 18:30 dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 la domenica.

Priverno: Casa della Salute, via Madonna delle Grazie, dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì al sabato.

Durante le festività natalizie, gli orari delle postazioni drive-in per le esecuzioni dei test saranno i seguenti: 6 gennaio 2021 apertura fino alle ore 13:00.

L’accesso al “drive-in” è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima. Pertanto non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei:

– Cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale del “drive-in” idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento;

– Cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione.

Per evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online sul sito https://www.ausl.latina.it/index.php, oppure utilizzando QR code di seguito riportato:

In alternativa, è possibile digitare il link https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf

Si ricorda che l’effettuazione dei tamponi è regolata attraverso la presentazione della ricetta prodotta dal proprio medico di medicina Generale e che la prestazione è a carico del Sistema sanitario Nazionale. Gli unici tamponi a pagamento sono quelli richiesti per motivi di viaggio o lavoro.

Screening per ricerca coronavirus dedicati ai ragazzi delle scuole superiori

Al via la nuova campagna di screening per la ricerca del Covid-19 promossa dalla Asl di Latina e rivolta a tutti i giovani che frequentano le scuole medie superiori. I test partiranno il 28 dicembre e sono rivolti ai giovani residenti nel Distretto 2 della Asl di Latina. E’ obbligatoria la prenotazione tramite il sito della Asl. Sul sito aziendale saranno inoltre disponibili i moduli per il consenso informato da scaricare, compilare e firmare dal genitore nel caso di studenti minori di età.

Rientri dal Regno Unito

Le persone che nei 14 giorni antecedenti alla data odierna hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale contattando il Dipartimento di Prevenzione della Asl all’indirizzo mail ukcovid19@ausl.latina.it fornendo i propri dati anagrafici e attestando il rientro tramite carta d’imbarco o ricevuta di prenotazione del volo. I soggetti suddetti, fino all’esito del tampone, sono obbligati a rimanere in isolamento precauzionale.