Una foto “pontina” sulla prima pagina del New York Times

Lo scatto è quello in alto a destra ed è stato realizzato – come spiega la didascalia – da Antonio Masiello, cittadino della provincia di Latina all’ospedale San Filippo Neri di Roma.

La prima pagina è quella del New York Times del primo dell’anno 2021. Le immagini messe in evidenza mostrano un inizio anno molto particolare e caratterizzato dalla pandemia da Covid-19.

Lo scatto pontino, in particolar modo, riporta alla consuetudine ospedaliera anche nel Capodanno 2021 in un contesto che, come mostrano le immagini, sembra quello di un reparto Covid.