Cori, l’Amministrazione omaggia la Protezione Civile: “Un esempio”

“L’amministrazione comunale di Cori ha voluto omaggiare l’impegno e l’abnegazione della Protezione Civile cittadina che, ancor di più nel terribile anno che è ormai terminato, si è spesa con generosità per il bene comune e per portare aiuto a chi era in maggiore difficoltà. “Un esempio – ha chiosato il sindaco di Cori, Mauro De Lillis – che rimarrà una delle pagine più belle dell’anno passato”.

Come ringraziamento simbolico ma sentito, all’associazione, tramite il suo presidente Roberto Ceracchi, è stata donata una targa e a ciascuno dei suoi componenti una pergamena destinata appunto “A tutti i volontari e le volontarie dell’Associazione Volontariato e Protezione Civile Cori che, con spirito altruistico, profondono il loro impegno, ogni giorno, al servizio della Città di Cori e dei suoi cittadini”.

“Il 2020 – ha detto il primo cittadino – è stato un anno particolare, difficile, impegnativo. La pandemia ha messo a dura prova la comunità, che ha risposto colpo su colpo al virus Covid-19. Un anno che sarebbe stato ancora più difficoltoso senza di loro: gli uomini e le donne della Protezione Civile di Cori e Giulianello.

Con disponibilità, gratuità e senso di responsabilità hanno sostenuto la comunità e, soprattutto, chi ha avuto più bisogno in questo lungo difficile periodo. Il loro esempio e il lavoro encomiabile dei medici di medicina generale e degli operatori sanitari tutti è il più bel modo per ricordare e, ci auguriamo, lasciarci alle spalle questo 2020 ed aprire con rinnovata fiducia e serenità il 2021.

Auguri ancora a tutti i cittadini di Cori e Giulianello”.