Acqua torbida a Formia, ci risiamo: emessa ordinanza di non potabilità

“Con ordinanza del Comune di Formia n.1 del 4 gennaio 2021

il Sindaco ha predisposto il divieto temporaneo dell’uso e consumo dell’acqua a scopo potabile, in particolare l’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, in tutto il territorio comunale;

e richiesto:

1. di predisporre e garantire, mediante servizio sostitutivo di autobotti da posizionarsi nei punti nevralgici del territorio comunale, un adeguato approvvigionamento idrico alla cittadinanza;

2. di mettere in atto tutte le procedure e le azioni necessarie a contrastare e ridurre il fenomeno della torbidità dell’acqua nel pieno rispetto della Carta del Servizio idrico Integrato”.

E’ quanto si legge in un post pubblicato in queste ore sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Formia.

