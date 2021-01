Scheletro sulla spiaggia, macabro ritrovamento a Foce Verde

Non solo resti animali, come il delfino e la tartaruga rinvenuti a Fondi. In provincia di Latina le mareggiate di questi giorni hanno restituito anche quel che rimane di un corpo umano.

Ormai ridotto a scheletro, è stato rinvenuto intorno alle 14 di oggi sulla spiaggia di Foce Verde, nel comune di Latina. A fare la scoperta, un residente.

Sul posto, dopo l’allarme, si sono portati gli agenti della Squadra Volante. Molto difficile, per via dello stato di decomposizione, l’identificazione della persona deceduta.