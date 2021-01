In pochi minuti le strade e i giardini di Sabaudia si sono imbiancate per una grandinata record. Un fenomeno che si aggiunge a una lunga ondata di maltempo che ha portato a non pochi danni negli ultimi giorni. Dall’erosione della duna che resta la prima emergenza ai danni nelle frazioni e nelle zone di campagna comprese quelle tra San Felice Circeo e Sabaudia.

Nelle ultime ore nella frazione di Palazzo, il vento ha danneggiato numerose serre. Anche un esemplare secolare di sughera è stato spezzato sulla strada che porta a villa Domiziano. Sul posto per l’attività di monitoraggio i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra. Criticità sono state riscontrate anche alcune zone in centro come a Parco Plozner a Sabaudia dove alcuni pini sono stati inclinati dal vento.