Scogliera interdetta a Scauri per le mareggiate, l’ordinanza del sindaco

“Il maltempo sta provocando danni in varie zone del territorio, come testimoniano le foto della scogliera di Scauri che ha subito ingenti danni a causa delle mareggiate dei giorni scorsi”. E’ questo il commento del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli che attraverso un post sulla sua pagina Facebook documenta i danni provocati dal mare. Per una questione di sicurezza ha quindi emesso una ordinanza di divieto accesso alla scogliera, “vi prego di rispettarla -scrive il sindaco – E’ stata diramata allerta meteo per pioggia intensa per le prossime 36 ore. Facciamo attenzione”.