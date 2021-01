Truffe in serie con un sms ai risparmiatori possessori di carte prepagate

Truffe in serie con le carte. In particolare con le prepagate.

Sono decine le denunce che negli ultimi giorni sono state presentate alla polizia postale di Latina e decine di migliaia gli euro persi dai risparmiatori.

Il sistema è sempre lo stesso. Il titolare di una carta di credito o di una Postepay riceve un messaggino sul cellulare, in cui viene specificato che la carta è vicina alla scadenza e viene indicato un link in cui inserire le credenziali per rinnovarla.

A quel punto, non arrivando altri messaggi, dopo qualche tempo al malcapitato viene fatta una telefonata da un sedicente addetto alla vigilanza della banca o delle Poste, che sostiene aver notato un’operazione sospetta e invia subito il numero di una carta provvisoria.

A quel punto il risparmiatore pensa di aver ormai scampato il pericolo, ma l’autore della telefonata, che ha già carpito tutte le credenziali, è in realtà parte della truffa e il denaro prende il volo.

Numerosissime le vittime tra Latina, Aprilia, Cisterna, Priverno, Roccagorga e altri centri pontini.