Buoni spesa, riaperti i termini: si può fare domanda fino al 15 gennaio

Sono stati ufficialmente riaperti i termini per la richiesta dei buoni spesa destinati alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e medicinali.

Le domande potranno essere presentate a partire da domani 1/01/2021 e fino al 15/01/2021, in via telematica, tramite il Sistema informativo del Sociale, raggiungibile tramite il seguente link: www.fondi.retedelsociale.it. Non potranno fare nuovamente richiesta i nuclei familiari che hanno risposto al precedente avviso con esito positivo (periodo dal 10/12/2020 al 21/12/2020).

«Entro la prima settimana di gennaio – spiegano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – saranno consegnati gli ultimi 70 ticket alle famiglie che hanno presentato domanda rispondendo al primo avviso. Sono, invece, ben 398 gli aventi diritto che hanno già ricevuto il buono. Ringraziamo gli uffici competenti per l'ottimo e celere lavoro svolto. Grazie a questa tempestività molte famiglie stanno trascorrendo, con un briciolo di spensieratezza in più, queste difficili festività natalizie».

Su un totale di 513 domande, sono state 468 quelle ritenute conformi all’avviso. Mentre una parte degli uffici lavorerà alle nuove richieste, altri operatori ultimeranno la consegna della prima tranche. Un altro gruppo, infine, sarà a disposizione per il servizio di call center. Per informazioni e per assistenza nella presentazione delle domande, restano infatti attivi, in orario di lavoro (dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00 / il martedì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 18:00), i seguenti numeri telefonici:

345-0510593

349-3673258

La lista degli operatori presso i quali è possibile spendere i buoni è disponibile sul sito del Comune di Fondi. Invariate le modalità di erogazione: i contributi saranno assegnati, sotto forma di ticket da 10 e 25 euro, in maniera proporzionale al numero dei componenti della famiglia che farà domanda.

Nuclei di 1 persona: 150 euro

Nuclei di 2 persone: 300 euro

Nuclei di 3 persone: 400 euro

Nuclei di 4 o più persone: 500 euro

I buoni spesa saranno erogati fino al completo esaurimento del fondo che, per il Comune di Fondi, ammonta a 357.118,11 euro. I buoni spesa verranno consegnati presso la Casa Comunale, previa convocazione del beneficiario (sms). L’avviso completo è disponibile sul sito del Comune di Fondi.