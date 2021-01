A Latina nasce il comitato “I Palazzoni”, costituito dalla Buona Destra

“In un periodo dove gli eventi gravi e inaspettati ci hanno travolto creando situazioni di natura pratica di difficile gestione per tutta la popolazione, la politica deve ritornare a svolgere la sua funzione di servizio grazie all’attivismo di tanti”. Con queste parole Carlo Battaglia, uno dei coordinatori della Buona Destra della Provincia di Latina, ha salutato la nascita del nuovo comitato cittadino ‘I Palazzoni’ in viale Nervi a Latina.

“Il nuovo comitato sarà coordinato da Diana Popova, che con vero spirito di servizio ha deciso di dare forma al suo attivismo politico con la Buona Destra creando uno sportello aperto alla popolazione del quartiere periferico che si propone di risolvere situazioni di natura pratica e problemi che si sono resi ancora più evidenti a causa dell’emergenza sanitaria in corso”, dicono dal movimento politico.

Diana Popova sottolinea: “La pandemia ha amplificato e generato nuovi problemi di povertà in un tessuto sociale già carente. Non è facile affrontare così gravi problematiche da soli. Lo sportello nasce per per cercare di affrontare insieme i problemi che ci attanagliano come l’emergenza abitativa e sociale che si consuma quotidianamente nel mio quartiere”. “Un punto di ascolto e di incontro dove Diana Popova fornirà gratuitamente il suo attivismo civico a favore degli altri”, evidenziano dal comitato.

Soddisfazione per il nuovo sportello è stata espressa anche da Libero Di Vincenzo, a capo dell’altro circolo della Buona destra operante in città.