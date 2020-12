Vaccinazioni anti-covid nel Lazio: 2.661 nei 20 Hub della Regione

Continua la campagna di vaccinazione nel Lazio per far fronte all’emergenza legata alla diffusione del COVID-19.

Come reso noto dalla pagina ‘Salute Lazio’, facente capo al Sistema Sanitario Regionale, sono state eseguite “2.661 vaccinazioni anti covid così ripartite nei 20 Hub della Regione:

Asl Roma 5 534, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 252, Asl Roma 6 225, Policlinico Umberto I 207, Asl Viterbo 157, Istituto Spallanzani 151, Asl Roma 3 145, Asl Rieti 141, Policlinico Campus Biomedico di Roma 132, Asl Frosinone 118, Asl Roma 2 104, Asl Roma 1 85, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 78, Asl Latina 72, Policlinico Gemelli 60, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 48, Asl Roma 4 46, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 40, IFO 36, Policlinico Tor Vergata 30″.

“Sta proseguendo – afferma l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – la campagna di vaccinazione nel Lazio che non si fermerà nemmeno nella giornata di Capodanno e questa mattina siamo venuti all’ospedale Padre Pio di Bracciano (Asl Roma 4) per l’avvio delle vaccinazioni al personale sanitario. A questa mattina sono state eseguite 2.661 vaccinazioni e in testa abbiamo la Asl Roma 5 con 534 vaccinazioni a seguire l’ospedale pediatrico Bambino Gesù con 252 vaccinazioni e la Asl Roma 6 con 225 vaccinazioni. Chiude il Policlinico di Tor Vergata con 30 vaccinazioni”.