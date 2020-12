Rio Martino: da oggi i lavori di ripristino del passo d’accesso al porto canale

Con l’ordinanza 57/2020, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, ha reso noto che a partire da oggi, giovedì 31 dicembre e fino al termine dei lavori, il cui termine massimo è previsto per il 17 marzo 2021, la società ‘Degli Stefani Costruzioni S.r.l.’, effettuerà operazioni di movimentazione di sedimento marino in ambito portuale per il ripristino del passo d’accesso del porto canale di Rio Martino.

E’ stata pertanto disposto il divieto di navigazione, sia in ingresso che in uscita, tutti i giorni, dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30.

Di seguito l’ordinanza con tutte le disposizioni. (SCARICA QUI)