Latina, nuove funzionalità disponibili sul portale dei servizi tributari

“Nuove funzionalità disponibili all’interno del portale dei servizi tributari, raggiungibile all’indirizzo https://latina.comune-online.it

Accedendo con l’identità digitale SPID è ora possibile, per le utenze domestiche – oltre che verificare la propria posizione tributaria e procedere al pagamento – presentare direttamente online le istanze di: attivazione, cessazione, variazione o riduzione ai fini Tari.

Risulta così più agevole adempiere agli obblighi tributari, precisando che i contribuenti devono autodichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della Tari (ad esempio: inizio, cessazione, variazione e sussistenza delle condizioni per beneficiare di eventuali riduzioni e agevolazioni) al fine di non incorrere nelle violazioni del regolamento e nelle conseguenti sanzioni.

Cristina Leggio, Assessora alla Smart City, e Gianmarco Proietti, Assessore ai Tributi: “Prosegue il processo di digitalizzazione dei servizi dell’Ente, da quelli scolastici ai tributi. Gli strumenti messi in campo agevolano i rapporti tra il Comune e il cittadino e, tenuto conto delle misure anti-Covid, risultano preziosi alleati nella tutela della salute pubblica. L’innovazione delle città richiede un quadro organico di approccio ai diversi temi, dall’open government ai servizi, dalle competenze alla smart city. Innovazione è una parola affascinante ma non dobbiamo ridurla a pura tecnica, altrimenti creiamo distanze e divisioni, lasciamo indietro. L’innovazione deve essere un modello che definisca la struttura stessa dell’amministrazione e che renda sistemica la partecipazione di tutti”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Latina.