Incidente mortale sulla Pontina: ciclista travolto ed ucciso

Si è verificato quando erano circa le 7.30 di oggi, giovedì 31 dicembre, l’ennesimo incidente mortale sulla strada statale 148 Pontina.

Per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un ciclista è stato tamponato da un’autovettura, perdendo la vita. L’impatto è avvenuto all’altezza del km. 97.6 in direzione Roma, nel territorio di Terracina.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 e i carabinieri, nonché le squadre Anas per la gestione della viabilità, che è stata compromessa dall’incidente: si sono infatti formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Istituito il senso unico alternato nel tratto interessato.