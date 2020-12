Tanta plastica, oggetti spazzati via dalle onde segno di quanto la mareggiata abbia danneggiato le attività. Questo lo spettacolo questa mattina a Vindicio dove buona parte di quanto lasciato dal mare è stato rinvenuto anche in strada. Un’ondata di maltempo quella delle ultime ore che ha provocato davvero molti danni nonchè allagamenti come avvenuto a molo Vespucci. Di seguito le foto scattate oggi a Vindicio.