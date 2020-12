Signora del Vento, la vendita all’asta e il possibile “addio” al Golfo di Gaeta

Se ne era parlato a lungo del rischio che la Signora del Vento potesse essere acquistata all’asta e quindi non tornare al ruolo che per anni l’ha contraddistinta: ovvero rimanere nel Golfo di Gaeta a disposizione della formazione e del monitoraggio in mare.

Purtroppo il maltempo di un anno fa, aveva danneggiato l’imbarcazione in modo importante. Sin da subito si era capito che l’impegno di spesa era cospicuo e che potesse esserci il rischio della vendita.

Adesso non sembra si tratti più un’ipotesi bensì un fatto concreto. Secondo quanto riportato da Latina Oggi, infatti, lo scafo dovrebbe finire nelle mani di un veneziano per la cifra di 50mila euro.

Manca la firma, che sarebbe prevista dal notaio appena dopo le feste. Certo è che, se come riportato dal quotidiano del capoluogo ciò dovesse concretizzarsi, sarebbe una sconfitta sia per le istituzioni che per un territorio che non è riuscito a “tenersi” un pezzo pregiato di storia e un’opportunità per tanti che su quella nave hanno imparato a conoscere il mare.