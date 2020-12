Lisbona, il Mediterraneo e quel costante ritorno all’età del mito

L’amore per Lisbona, per la cultura mediterranea e la ricerca continua delle radici nei versi del poeta ponzese Antonio De Luca, una poesia scritta 21 anni fa e rivista dal poeta in questi giorni.

1999, il lavoro solitario

La quieta Lisbona

stamattina

come ogni giorno

lentamente si risveglia

da Rua do Patrocínio

per i Jardim da Estrela

cammino tra i pochi passanti

i rami morti

il chiasso dei gabbiani

e già i vecchi arrivano

a incontrarsi

sulle panchine dei viali

nelle prime ore del giorno

al sibilo del vento

dalle rive lontane dell’oceano

al calpestio sulle foglie ormai gialle

alle voci della gente

agli incontri casuali

ad ogni destinazione

lascio le orme

aprono le botteghe

come ogni mattina

Bom Dia Bom Dia senhor

la barberia e il calzolaio

il giornalaio l’amica sarta

la signora Ana

la giovane pescivendola Rita

il panettiere il lustrascarpe

i caffè liberty

la Tentadora a Campo de Ourique

la Brasileira al Chado

Martinho da Arcada al Terreiro do Paço

e poi il Mercado da Ribeira

Lucido e felice

dalla oscurità della notte

dalla quiete

del buio che mi partorì

scendo ai moli del porto

per Rua do Alecrim

La Baixa

per vicoli e scale

salite e poi discese

dell’Alfama

le bottegucce

tra case basse

sottotetti

piccole logge e alberi d’aranci

tra gatti al sole

e corse di bambini

come in un labirinto

entro per strade

che portano dappertutto

e da nessuna parte

solo alla mia libertà

all’ illusione generatrice

all’azione per il pensiero

a dentro la mia testa

e io non voglio andare da nessuna parte

e voglio andare dappertutto

so di non avere certezze

e non voglio questa coscienza della certezza

solo poter camminare

libero

vivere per vivere

solo

nell’idea del mondo

di essere nel mondo

andare da nessuna parte

senza una meta

è andare oltre

è questo il fine

l’idea che mi fa compagnia

appartenere ovunque

in qualche altrove

Un uomo di Lisbona

Fernando António Nogueira Pessoa

è un poeta e filosofo

dice di essere più di una sola persona

ed ha molte vite

è un uomo

che cammina e pensa

Alla finestra del suo ufficio in Rua dos Douradores

ogni giorno

sta a guardare

all’infanzia

il naufragio e l’esilio

pensa al il mondo oscuro della mente

la conoscenza e l’azione

il tempo dell’apprendimento

e del Fato

scrive del Mito liberatore

e scrive l’amico poeta fuggito a Parigi

la fiamma geniale che tutto osa

Unicamente a forza di sognare 1

pensa alla puntualità del sole

l’esistenza delle cose

l’essere e l’assoluto

l’esistenza e l’essenza

condivide un pensiero

senza una ragione

in già troppi hanno una ragione

Pessoa

il poeta che pensa al caos

le divinità complici

dice che rinasce ogni momento

pensa alla bellezza primitiva e inviolabile

la sofferenza necessaria

non ha appartenenze

ma all’eterna novità del mondo 2

scrive poesie per stare da solo

come i bambini seduti sotto un albero

insegue il caso la passione

l’amore da proteggere e custodire

l’amore lo fa soffrire

quest’ uomo

non fa altro che scrivere lettere alla fidanzata

agli altri da sé

e camminare per Lisbona

la città sono i fogli su cui scrive all’eternità.

In questa Lisbona

dove il tempo è attesa

e la vita è sempre una nostalgia

una maniera di essere vivi

ogni cosa è letteratura

la convivenza con le distanze

di ciò che sta dentro

nutre

come i marciapiedi e le piazze di questa città

l’altezza dei sentimenti

dove tutto è cuore

dove il corpo è un libro

meraviglia e fuoco

dignità

e impeto di desideri

in questa città

incontro ogni giorno

isole e terre che non hanno un luogo

e svegliandomi ogni giorno

una voce sento

ed è quella di un mare greco

senza stancarmi allora

cammino a pensare

di non essere niente

di non poter volere essere niente 2

ma di portarmi dietro un sacco pieno di sogni

La vita nascosta mi è necessaria

la parola pure

porto radici salate

la casa natale

vengo di là

perciò vado con l’istinto

un lavoro solitario di vita

e di delirio

È il Mito

la sola ragione di ogni cosa

la sola ragione di esistere

Questa poesia

scritta camminando per Lisbona

non può essere finita

perché ogni giorno

il cammino riprende

1 da Mário de Sá-Carneiro

2 da Fernando Pessoa