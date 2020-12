In attesa della conferenza della Villa, parla la consigliera Sansivero: “È finita”

Foto Archivio

Ma nonostante questo, nonostante non ci siano i tempi tecnici per riconvocare un consiglio comunale entro domani e ritenendo quasi impossibile una deroga prefettizia per l’approvazione del documento di bilancio, l’esperienza civica presieduta dalla Villa si avvia a conclusione.

Oggi è convocata una conferenza stampa che potrebbe chiarire il quadro politico che, salvo imprevisti, potrebbe portare al commissariamento dell’Ente. Nel frattempo si accavallano interventi politici di maggioranza e opposizione. Tra quelli che fa rumore, sia per le accuse, sia perché mette un punto anche dai banchi di chi è stato fedele al sindaco fino alla fine, quello della consigliera uscente Emanuela Sansivero.

“È finita…

E sia chiaro, è finita non per cose fatte in modo errato da questa amministrazione, ma per tutto quello che non è stato fatto e concesso… – spiega la Sansivero – Per non aver messo polvere su un’ inchiesta giudiziaria dei NAS, per non aver taciuto e quindi alzato il coperchio sulle incongruenze tra i ricoverati del servizio sanitario pubblico e quello privato, per non aver concesso la gestione del servizio cimiteriale e della Formia Rifiuti Zero agli amici dell’ipotetico tredicesimo, … tredicesimo che, per votare sì, aveva chiesto tre assessori e quattro delegati.

Per non aver tenuto conto dei curriculum sempre degli “amici” da assumere consegnati dopo neanche un mese dalla consiliatura, per non averla fatta passare liscia ad Acqualatina, contro la quale il comune di Formia per la prima volta si è costituita parte civile per i danni causati a più di 2000 punti in città. Per non aver sporcato il mandato piegandoti con delle alleanze improbabili che non sarebbero state credibili neanche un giorno per i nostri cittadini.

Grazie Sindaco, per avermi scelto e fiera della nostra integrità fino alla fine. Ho scelto e scelgo ancora Paola Villa.”