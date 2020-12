Cisterna, dopo le deleghe un ultimo dell’anno in consiglio comunale

La politica a Cisterna di Latina non va di certo in pausa con le festività natalizie. Così, dopo il provvedimento a firma del sindaco Mauro Carturan con cui nelle scorse ore ha riassegnato le deleghe delle giunta, il 31 dicembre sarà un giorno da passare in consiglio comunale.

Nello specifico, il nuovo esecutivo cittadino è composto da: Vittorio Sambucci (Fdi e vicesindaco), Simonetta Antenucci e Alberto Ceri (misto), Gildo Di Candido (Udc), Luigi Esposito (civica), Federica Felicetti e Franco Arru (Lega). Confermata anche la delega esterna alla giunta per il consigliere comunale Mauro Contarino.

Così, dopo aver rimesso in moto la maggioranza, torna a riunirsi il consiglio comunale nella giornata del 31 dicembre. Convocazione per le 8.30. Ben quindici i punti all’ordine del giorno. La seduta avverrà a porte chiuse, ma sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;

3. Presa atto composizione delle commissioni consiliari;

4. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L: lett. a) derivante da sentenza n. 425/2020 del Tribunale di Ordinario di Latina, sez. II Civile;

5. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/200: Decreto Ingiuntivo n. 1511/2016 del Giudice di Pace Latina;

6. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. lett. a) derivante da sentenza n. 749/2020 del tribunale ordinario di Latina, sez. II Civile;

7. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, cpmma 1 lett. a) del T.U.E.L. derivante dalla sentenza R.G. n, 827/2020 del Tribunale ordinario di Latina;

8. Ratifica delibera di giunta comunale n. 299 del 09/12/2020 avente ad oggetto variazione urgente di bilancio settore 5 Welfare – servizi sociali;

9. Approvazione del piano economico finanziario relativo all’anno 2020 predisposto ai sensi della deliberazione dell’autorità 443/2019/R/RIF e ss.mm.ii e determinazioni in ordine alle tariffe Tari 2020 e alle scadenze di versamento;

10. Razionalizzazione annuale delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016. Approvazione della relazione di razionalizzazione anno 2020;

11. Approvazione regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

12. Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

13. Approvazione del documento unico di programmazione – DUP – 2021/2023;

14. Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 del D.Lgs: n. 118/2011. Determinazioni in ordine alle aliquote e scadenze delle entrate comunali;

15. Approvazione del regolamento di contabilità armonizzata.