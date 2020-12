Una rappresentazione della Natività nelle del Parco Riviera di Ulisse

“Venerdì 18 Dicembre, è stata finalmente collocata, nei fondali antistanti le falesie di Monte Orlando Parco Riviera di Ulisse, una lastra di marmo inciso che raffigura la natività di Cristo”.

La posa è stata effettuata dal sommozzatore Salvatore Gonzales. “Abbiamo usato l’avverbio finalmente – fanno sapere attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook dal Parco Riviera di Ulisse – perché tale operazione era prevista già alcuni mesi addietro ed era stata rinviata per le note vicende pandemiche. L’opera, in marmo perlato di Coreno, donata dalla famiglia Mattei, è scaturita dall’abilità creativa dell’artista Costanzo ed è stata benedetta dall’Arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. La presidente del Parco Regionale Riviera di Ulisse Carmela Cassetta, ha definito l’evento uno sperabile auspicio per un futuro libero dalle odierne tristi vicissitudini.”. L’iniziativa è stata patrocinata da: Regione Lazio, Parco Regionale Riviera Di Ulisse, Comune di Gaeta e Comune di CorenoAusonio