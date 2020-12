Non rispetta i domiciliari, arrestato un 37enne

Nella giornata di oggi a Latina i Carabinieri della locale sezione radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, traevano in arresto in flagranza del reato di “evasione” un 37enne di origini algerine domiciliato a Latina poichè, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, si allontanava dal proprio domicilio senza giustificato motivo. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, veniva condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di essere sottoposto al giudizio direttissimo previsto per la mattinata del 30 c.m.