Covid-19, tamponi rapidi per personale scolastico e operatori ecologici

Il Comune di Bassiano prosegue la sua opera di prevenzione dell’emergenza da Covid 19, effettuando tamponi rapidi per un monitoraggio del personale scolastico, delle mense, degli operatori ecologici e del personale comunale. “Abbiamo effettuato anche monitoraggi delle persone socialmente più fragili, che potessero aver avuto contatti a rischio, è nostro compito come amministrazione proseguire e salvaguardare la popolazione” interviene il Sindaco Guidi, al quale fanno seguito Il Vice Sindaco Giovanna Coluzzi ed il Presidente del Consiglio Costantino Cacciotti “le attività svolte nelle ultime settimane si affiancano a quelle svolte nel periodo estivo dal Centro Sociale Anziani, e a quelle già programmate per il 2021”