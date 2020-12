92 i nuovi casi riscontrati dall’Asl di Latina e inseriti nel bollettino odierno. Due, invece, i decessi nel territorio, uno a Gaeta e uno a Latina, più uno fuori provincia.

Tra i nuovi casi non spicca – in termini numerici – nessun Comune della provincia. Il capoluogo rimane primo in questa particolare classifica con 17 nuovi casi. Poi segue Minturno con 11 e Formia con 10, ma anche Aprilia con 9.

Di seguito i dettagli comune per comune.