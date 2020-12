31 auto “bucate” con il coltello, denuncia con cifre da record per un pontino

Foto Archivio

I fatti sarebbero accaduti in quel di Cassino, a riprendere la notizia Latina Oggi che parla di numeri da record per il danneggiamento aggravato di ben 31 auto il cui responsabile sarebbe un 38enne pontino poi denunciato e che a quanto pare dovrà rispondere anche di: occultamento di targhe, porto abusivo di armi bianche e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, che poi sarebbe stato fermato dai Carabinieri anche grazie alle immagini delle videocamere di sicurezza presenti in zona, sembrerebbe essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Ritenuto il responsabile dei fatti, sarebbe stato emesso per l’uomo un foglio di via obbligatorio, insieme ad una multa per il mancato rispetto delle norme anti Covid.