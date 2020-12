La Lega del Lazio sempre targata Latina: Durigon subentra a Zicchieri

Il partito del Carroccio nel Lazio continua a prepararsi alle scadenze elettorali che porteranno prima alle elezioni comunali di Roma e Latina e poi più in là alle Regionali.

In quest’ottica arriva il cambio della guardia alla guida del soggetto politico che in molti identificano ormai con il suo leader Matteo Salvini. Ma è un passaggio della guardia che non vede scossoni, bensì un avvicendarsi nella stessa parte – non solo politica – ma anche territoriale.

A Francesco Zicchieri, infatti, subentra Claudio Durigon. La guida del partito, passa dunque da un deputato a un altro. Nessun cambio di equilibri.