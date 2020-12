Gaeta, positivo al Covid ma in giro con l’auto: denunciato

Il 23 dicembre a Gaeta, i militari a conclusione di controlli hanno denunciato un 46 enne che lo scorso 20 dicembre alle 08.30 circa, veniva fermato alla guida della propria autovettura risultando sottoposto all’obbligo della quarantena domiciliare in quanto positivo al virus Covid-19.

“L’uomo – secondo quanto riportato dai militari – tentava di giustificarsi riferendo di essersi allontanato dal luogo di domicilio dirigendosi presso il nosocomio di Formia per urgenti necessità mediche, ma le verifiche espletate dai carabinieri, comprovavano che la presenza dell’uomo non era stato riscontrata in alcuno dei nosocomi del distretto socio-sanitario del Golfo di Formia-Gaeta.”