Spigno, dall’amministrazione doni per studenti e over 80

L’amministrazione comunale di Spigno Saturnia, nonostante il particolare Natale che la comunità si appresta a trascorrere a causa della pandemia da Covid, ha voluto mantenere alto lo spirito di festa tipico di questo periodo, concentrandosi sulle fasce più fragili della comunità e maggiormente esposte alle limitazioni, purtroppo necessarie, volte a contrastare la diffusione epidemiologica del virus.

“Con gli amministratori comunali – commenta Rosaria Fresta, assessore alle Politiche Sociali, Culturali e Scolastiche di Spigno Saturnia – abbiamo condiviso l’opportunità di stringerci intorno ai bambini e agli anziani, in linea con quanto fatto già nel periodo pasquale. Abbiamo donato ai circa 260 alunni che frequentano il ciclo scolastico del nostro territorio, dal nido alle classi della scuola secondaria di primo grado, un piccolo pensiero per dimostrare quanto sia forte la vicinanza dell’istituzione alle nuove generazioni di spignesi. Così come, replicando l’iniziativa che annualmente intraprendiamo nel periodo natalizio, abbiamo condiviso un presente, che sarà consegnato dai volontari della protezione civile ‘Angeli dell’Ambiente’, con i circa 180 spignesi che formano la nostra popolazione over 80. Gesti più che altro simbolici, che sottolineano tuttavia come sia ancora più importante in questo momento delicato, dare forza al futuro e sostenere la memoria della nostra collettività”.

“Abbiamo coinvolto – conclude l’assessore – in questo programma le attività economiche del territorio, anche loro messe duramente alla prova da questa ondata pandemica, rafforzando il tessuto sociale e produttivo del paese”.