Domani, 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, il Comune di Latina spegnerà per 10 minuti, dalle 18.00 alle 18.10, le luminarie natalizie del giardino di piazza del Popolo e l’albero di Natale in ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita dopo aver combattuto contro il Covid-19. Il Sindaco di Latina Damiano Coletta sarà presente per osservare un minuto di raccoglimento a nome di tutta la città.