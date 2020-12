Incontro con il sindaco, per Conte e Cupo : “Esperienza amministrativa finita”

Sindaco a confronto con le opposizioni, non convince il primo faccia a faccia. Sono almeno di questa idea il consiglieri Gianfranco Conte e Pasquale Cardillo Cupo che in una nota congiunta intervengono su un incontro tenutosi oggi con il primo cittadino. Per questo i consiglieri restano convinti del fatto che questa esperienza amministrativa debba considerarsi conclusa.

“Oggi – fanno sapere – siamo stati nuovamente invitati dal Sindaco Paola Villa in Comune ; ci siamo presentati, ancora una volta, con i rispettivi Segretari per rispetto dei ruoli, della figura del Sindaco e dei colleghi Consiglieri. La Sindaca ci ha rappresentato la Sua idea di presentarsi in Consiglio Comunale il prossimo 28 Dicembre per fare un appello accorato affinché Le si consenta di andare avanti nella gestione della Città. Rispettiamo la Sua idea, le ribadiamo il reciproco rispetto personale, ma ci saremmo aspettati che politicamente ci fossero quantomeno dei punti programmatici su cui ragionare nell’esclusivo interesse della Città. In queste condizioni riteniamo impossibile dare ulteriori linee di credito e riteniamo quindi chiusa questa esperienza amministrativa”.