Si è trasformato in un dramma, l’incidente stradale registratosi nella mattinata di mercoledì a Pontinia, in via Lungobotte. La donna ferita dopo essere stata investita da un’auto, è deceduta a non molto dal ricovero in ospedale, il Santa Maria Goretti di Latina.

A perdere la vita, una 60enne. A vagliare l’esatta dinamica del sinistro rivelatosi mortale, la polizia stradale del capoluogo.