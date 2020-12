Grave incidente stradale, mercoledì mattina, nel territorio di Pontinia. Una donna è stata investita da un mezzo in transito, venendo trasportata dopo i primi soccorsi in gravi condizioni presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, per essere ricoverata in rianimazione.

Al momento dell’incidente, con lei secondo le prime ricostruzioni si trovava anche una bambina, a quanto pare rimasta ferita, seppure in maniera considerata non preoccupante.