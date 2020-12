(VIDEO) Omicidio Moretto, rilievi fino a notte fonda e le prime ipotesi

E’ stato ucciso mentre tornava a casa in scooter, Fabrizio Moretto detto Pipistrello 50 anni. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto il killer lo ha aspettato in via della Tartaruga poi ha esploso un colpo di pistola che ha raggiunto la vittima sulla schiena. L’omicidio è avvenuto ieri sera lungo la strada che si imbocca da Via Litoranea .

Inizialmente si era pensato ad un incidente stradale ma poi, all’arrivo dei soccorritori e dei Carabinieri è emerso altro. Il nome di Moretto insieme a quello di un’altra persona era emerso nell’ambito delle indagini per l’omicidio di Erik D’Arienzo, ucciso a fine estate. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina intervenuti sul posto insieme ai militari della Stazione di Sabaudia ed alla Scientifica, hanno effettuato rilievi fino a tarda notte ed anche accertamenti, secondo alcune indiscrezioni presso alcune abitazioni. La pista più seguita ora è quella del collegamento con l’omicidio D’Arienzo ma le indagini proseguono nel massimo riserbo. Seguono aggiornamenti.