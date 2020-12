Un anno fa l’inaugurazione: tempo di bilanci per il circolo sanità del Pd

È trascorso un anno dall’inaugurazione del circolo sanità del Pd.

Il primo per quanto riguarda il territorio di Latina, nato con l’obiettivo di includere e valorizzare le varie figure appartenenti alle professioni sanitarie, puntando sull’unione e la coesione del gruppo.

Dopo soli dodici mesi e molte tematiche affrontate, il circolo conta più di 80 tesserati in tutta la Asl di Latina.

Cresce la soddisfazione anche per il segretario Roberto Masiero: “Facendo un primo bilancio delle attività svolte, posso dire che in questi mesi i nostri sforzi si sono focalizzati per fronteggiare la lotta al Covid-19. Ma abbiamo cercato anche di non mettere da parte molte altre iniziative, puntando soprattutto sull’orientamento e l’informazione”.

In questi mesi tanto è stato fatto anche sul tema delle stabilizzazioni: “Come promesso continueremo a garantire un impegno costante sul tema delle stabilizzazioni e dei precari, non dimenticando le specifiche problematiche ospedaliere e distrettuali”.

Un circolo, dunque, che con il passare dei mesi si sta affermando come realtà in continua crescita ed evoluzione: “Nei programmi futuri, puntiamo ad un maggior coinvolgimento degli iscritti e degli attivisti in eventi formativi e iniziative sociali come ad esempio quella che si sta svolgendo in questi giorni”.

Il circolo sanità, infatti, ha aderito all’iniziativa del Pd Nazionale “Solidarietà in circolo” con il fine di raccogliere beni di prima necessità destinati ai meno fortunati.