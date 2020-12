NOTIZIA FLASH – Un’operazione della Guardia di Finanza è in corso da questa mattina a Terracina.

Per ora non è trapelato ancora molto ma stando ad alcune indiscrezioni gli uomini delle Fiamme Gialle avrebbero dato esecuzione ad alcuni provvedimenti -risultato di una complessa indagini – relativi un’indagine su una casa di riposo per anziani.

Seguono aggiornamenti