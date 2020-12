Investimento sulla Roma-Napoli: traffico ferroviario in graduale ripresa

RFI, Reti Ferroviarie italiane, ha reso noto che ”

dalle ore 09:15, sulla linea Napoli – Roma via Formia, il traffico ferroviario, precedentemente sospeso in prossimità di Falciano per l’investimento di una persona da parte di un treno, è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 230 minuti per 1 treno Intercity; rallentamenti fino a 120 minuti per 7 treni Intercity 10 treni Regionali, deviati via Cassino; 1 treno Intercity e 4 treni Regionali limitati nel percorso; 10 treni Regionali cancellati.