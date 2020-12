Fondi, tutto pronto per il Concerto di Natale in streaming

Grande attesa per il tradizionale Concerto di Natale in programma per quest’oggi martedì 22 dicembre alle 19:30 sui profili Instagram e Facebook e sul canale Youtube del Comune di Fondi.

Dopo lo straordinario successo social del duetto Desire Capaldo e Gabriele Pezone, che con la colonna sonora di “C’era una volta il West” hanno incantato un milione e mezzo di spettatori, la coppia artistica torna per Natale e si arricchisce di un terzo elemento.

La magnifica voce di Desire, oltre che dal Maestro Gabriele Pezone al piano e all’organo, sarà infatti accompagnata anche da Andrea Tassini alla tromba.

Il concerto, che si inserisce nell’ambito del Fondi Music Festival, si terrà senza pubblico e in diretta streaming, dal Santuario Madonna del Cielo (Chiesa di Santa Maria).

Attesa per gli amanti della musica in generale che da giorni stanno seguendo le prove sui social. Ampio il repertorio che spazia da grandi classici a brani meno noti.

Il festival, patrocinato da Comune di Fondi, Regione Lazio, Banca Popolare di Fondi e Lazio Crea, è organizzato in collaborazione con le Associazioni Ferruccio Busoni e Fondi Turismo.

A PAGINA 2 I CANALI SOCIAL DOVE È POSSIBILE SEGUIRLO

Pagina: 1 2