Controlli serrati della Polizia Stradale, autista positivo all’alcoltest

“Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina, unitamente ai colleghi dei Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia proseguono, senza sosta, nell’attività di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, effettuando controlli continui in strada, in qualsiasi momento del giorno e della notte, al fine di porre in essere una campagna di prevenzione e repressione finalizzata ad accrescere la consapevolezza dei pericoli legati all’assunzione di alcol e/o di droghe prima di mettersi alla guida.

Durante tali verifiche, nel decorso pomeriggio, verso le ore 15, gli agenti procedevano al controllo sulla S.S.148 “Pontina” di un autocarro, il cui conducente percorreva tale direttrice tenendo una velocità non commisurata alle condizioni plano-altimetriche e di visibilità.

Prontamente fermato, lo stesso guidatore, di nazionalità italiana, una volta disceso dal veicolo, parlava con tono di voce altalenante, con repentini sbalzi d’umore ed alito fortemente vinoso. Pertanto, gli operatori lo sottoponevano al controllo con etilometro, le cui due prove previste normativamente davano come esito, rispettivamente, un tasso alcolemico pari a 1,33 g/l e 1,26 g/l.

Quindi, la patente gli veniva immediatamente ritirata, l’autovettura veniva affidata a persona di fiducia della persona sanzionata e veniva elevato ulteriore verbale al CDS con contestazione dell’art.141/3° e 8° (velocità elevata e non commisurata).

Tali verifiche proseguiranno durante tutto il periodo delle prossime festività natalizie.