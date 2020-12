Cluster in una casa per anziani, subito isolata la struttura

Nuovo cluster in una struttura per anziani a Sezze.

Dopo il decesso di un ospite e il ricovero di un secondo, l’Asl ha avviato le indagini su “Villa Lucia” ed effettuato tamponi a tutti i “nonni” lì presenti e a tutto il personale.

Ben presto è così emerso che su sette anziani sei erano positivi al Covid-19 e su sei operatori cinque erano stati contagiati.

L’unico anziano che non è stato colpito dal virus è stato così trasferito in un’altra struttura e attorno alla casa per anziani, per evitare ulteriori contagi, è stata creata la cosiddetta bolla sanitaria.