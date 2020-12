XIII Comunità Montana Lepini – Ausoni: sinergia tra i progetti a favore del territorio

“Sinergia è una di quelle parole che piacciono tanto alla XIII Comunità Montana Lepini-Ausoni.

Sinergia tra gli Enti che amministrano il territorio, con i cittadini che lo vivono quotidianamente e anche tra progetti che lo animano. Durante gli scorsi mesi, infatti, i volontari del progetto di Servizio Civile Valorizziamo i Lepini e gli Ausoni, si sono prestati molto volentieri a lavorare anche sul progetto De.Co. – Denominazione di Origine Comunitaria, che comunque molto ha in comune con la valorizzazione del territorio alla base del progetto che vede i giovani cittadini impiegati fino al prossimo febbraio.

I volontari, sempre in stretta collaborazione e sotto la supervisione degli uffici dell’Ente montano, si sono occupati di mappare le attività produttive agricole ed artigiane presenti sul territorio e di illustrare loro le potenzialità del Marchio De.Co..

Hanno partecipato in prima persona alla consegna degli attestati ai produttori finora insigniti del marchio e, in quelle occasioni, si sono presi l’onere di intervistarli così da raccogliere le testimonianze di chi ha deciso di continuare ad investire sul nostro territorio. La raccolta delle video interviste è ora disponibile sul canale YouTube della XIII Comunità Montana Lepini-Ausoni

“Sono orgoglioso del lavoro svolto dai nostri ragazzi e ringrazio, come sempre, il personale degli uffici per averli guidati. In ultimo, ma non per ultimi, ringrazio tutti i loro OLP per aver fatto in modo che ognuno dei volontari venisse valorizzato per le proprie inclinazioni e competenze“. Questo il commento del Commissario Straordinario Liquidatore dell’ente Onorato Nardacci”.